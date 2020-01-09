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Українська делегація прибула в Іран для розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Українська делегація прибула в Іран для розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Київ • УНН

 • 22281 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Літак Міноборони України з фахівцями для розслідування авіакатастрофи пасажирського літака МАУ прибув до Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.

Українська делегація прилетіла до Тегерана близько 4:00 за київським часом.

"У ці хвилини борт із українськими фахівцями приземлився в Тегерані. Їх зустріли представники посольства та консульства", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що разом з фахівцями Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державної авіаційної служби, МАУ та представниками інших відомств України в Іран відправлені спеціалісти Головної інспекції Міноборони, які є експертами у сфері розслідування авіаційних катастроф. Вони візьмуть участь в роботі оперативної групи.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

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