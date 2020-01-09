В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби у зв’язку з трагедією, що сталася 8 січня внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.
Відповідний указ Глава держави підписав за результатами робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою літака української авіакомпанії.
З метою вшанування пам’яті загиблих Президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.
Нагадаємо, під головуванням Президента вночі 9 січня відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.
В Ірані 9 січня оголосили днем національної жалоби за жертвами авіакатастрофи.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".
За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.
З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.