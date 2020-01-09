В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ

КИЇВ. 9 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський постановив оголосити 9 січня днем жалоби у зв’язку з трагедією, що сталася 8 січня внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.