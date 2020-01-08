В Ірані 9 січня оголосили днем національної жалоби за жертвами авіакатастрофи

КИЇВ. 8 січня. УНН. Уряд Ірану оголосив 9 січня загальнонаціональним днем жалоби через катастрофу літака під Тегераном і смертельної тисняви на церемонії прощання з генералом Касем Сулеймані в Кермані. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство ІРНА.