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В Ірані 9 січня оголосили днем національної жалоби за жертвами авіакатастрофи

В Ірані 9 січня оголосили днем національної жалоби за жертвами авіакатастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Уряд Ірану оголосив 9 січня загальнонаціональним днем жалоби через катастрофу літака під Тегераном і смертельної тисняви на церемонії прощання з генералом Касем Сулеймані в Кермані. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство ІРНА.

"Висловлюючи співчуття родинам наших співвітчизників, які загинули в провінції Керман під час участі в церемонії прощання з убитим генералом Касем Сулеймані і в авіакатастрофі сьогодні вранці, уряд оголосив 9 січня вдень національного трауру", - написав представник уряду Ірану Алі Рабії на своїй сторінці в Twitter.

В результаті тисняви під час церемонії прощання з генералом Касем Сулеймані в місті Керман 7 січня загинули понад 50 осіб.

Нагадаємо, колишній глава спецпідрозділу "Кудс" КВІР генерал Касем Сулеймані був убитий в п'ятницю, 3 січня в ході операції, здійсненої США поблизу аеропорту в Багдаді.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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