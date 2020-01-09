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Рассматриваются несколько версий причин катастрофы самолета МАУ - Офис Президента

Рассматриваются несколько версий причин катастрофы самолета МАУ - Офис Президента

Киев  •  УНН

 • 14895 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 ОАО "Авиакомпания" Международные авиалинии Украины "в Исламской Республике Иран. Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

В то же время на рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

В совещании приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

9 января Президент проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин ". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа . МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

Зеленский объявил 9 января днём траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ.

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