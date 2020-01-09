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Bellingcat перевірить версію падіння літака МАУ через удар ракети

Bellingcat перевірить версію падіння літака МАУ через удар ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Група розслідувачів Bellingcat перевірить версію падіння літака в результаті атаки, зокрема обіцяє вивчити характер фото з уламками ракети, розповсюджених в інтернеті після трагедії. Про це на сторінці у Twitter заявив засновник Bellingcat Еліот Хаггінс, повідомляє УНН.

"Поки не підтверджено місце розміщення цього уламку, що неможливо встановити на фотографіях, ставлюся до нього обережно", - написав Хаггінс.

Він вказав на те, що існують інші приклади, коли подібні уламки були задокументовані в інших конфліктах, таким чином "немає можливості переконатися, що це в Ірані", - вказано у повідомленні.

Хіггінс пообіцяв, що Bellingcat перевірить різні версії, зокрема версію про можливу атаку на літак з ЗРК "Тор".

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

Until the location of this debris is confirmed, which is next to impossible with this image, I would treat it with caution. There's other examples of this type of debris documented in other conflicts, so there's no way to know this is in Iran https://t.co/MXR4NSIp1c

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 8, 2020

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