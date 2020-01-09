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Bellingcat проверит версию падения самолета МАУ из-за удара ракеты

Bellingcat проверит версию падения самолета МАУ из-за удара ракеты

Киев  •  УНН

 • 21321 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Группа расследователей Bellingcat проверит версию падения самолета в результате атаки, в частности обещает изучить характер фото с обломками ракеты, распространенных в интернете после трагедии. Об этом на странице в Twitter заявил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс, сообщает УНН.

"Пока не подтверждено место размещения этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал Хаггинс.

Он указал на то, что существуют другие примеры, когда подобные обломки были задокументированы в других конфликтах, таким образом "нет возможности убедиться, что это в Иране", - указано в сообщении.

Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит различные версии, в том числе версию о возможной атаке на самолет с ЗРК "Тор".

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

Зеленский объявил 9 января днём траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ.

Until the location of this debris is confirmed, which is next to impossible with this image, I would treat it with caution. There's other examples of this type of debris documented in other conflicts, so there's no way to know this is in Iran https://t.co/MXR4NSIp1c

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) January 8, 2020

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