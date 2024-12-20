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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила новые договоренности по ПВО и шестую систему IRIS-T от Германии

Украина получила новые договоренности по ПВО и шестую систему IRIS-T от Германии

Киев  •  УНН

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Президент Зеленский сообщил о новых договоренностях по ПВО после визита в Брюссель. Германия передала Украине дополнительную систему IRIS-T, а МИД работает над получением 19 систем ПВО для защиты энергетики.

Украина вернулась из Брюсселя с новыми договоренностями по ПВО. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Сейчас мы вернулись из Брюсселя с новыми договоренностями по ПВО. Также Германия уже передала дополнительную систему IRIS-T - спасибо. Мы будем отвечать россии и на удары по всем другим нашим городам - сегодня россияне совершили очередной варварский обстрел Херсона", - сказал Зеленский.

Германия передала Украине шестую систему IRIS-T20 дек. 2024, 09:46 • 18646 просмотров

Дополнение

Представитель МИД Георгий Тихий сообщал, что работа над доставкой некоторых ПВО из 19 необходимых продолжается активно, и уже есть понимание, какие именно системы будут переданы и где они расположены.

19 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет запрос на 19 систем ПВО для защиты распределительных подстанций атомной генерации.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика