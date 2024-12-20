Кабмин изменил правила финансирования питания школьников: что ждет учеников

Кабинет министров Украины совершенствует механизмы обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Кабинет Министров Украины принял постановление о порядке предоставления субвенций для организации бесплатного питания учащихся начальных классов. Документ предусматривает расширение возможностей финансирования и повышение эффективности использования средств субвенции", - говорится в сообщении.

Среди основных изменений:

1. Расширение перечня учебных заведений, которые получают субвенцию.

В программу входят специальные учреждения общего среднего образования и учреждения специализированного образования. То есть финансирование будет направлено на все школы коммунальной формы собственности, где есть ученики начальных классов. Ученики, которые учатся по индивидуальному учебному плану (педагогический патронаж), также будут получать горячее питание, если они находятся в учебном заведении.

2. Совершенствование финансовых механизмов.

Услуги по питанию (кейтеринг или аутсорсинг) могут предоставлять как частные компании, так и коммунальные предприятия громады.

Предусмотрено обязательное софинансирование: 70% стоимости питания покрывают средства субвенции, а 30% - местные бюджеты, международная техническая помощь, благотворительные взносы или другие источники, не запрещенные законодательством.

3. Рациональное использование средств.

Субвенция не будет учитывать учеников, которые уже получают бесплатное питание по закону (например, дети пострадавших от Чернобыльской катастрофы). Это уменьшит риск неэффективного использования государственных средств.

Если в конце года остаются неиспользованные средства субвенции, их можно направить на закупку пищевых продуктов для обеспечения горячими обедами учеников в первые 10 учебных дней января следующего года.

4. Прозрачное формирование стоимости.

Стоимость питания для учащихся начальных классов не может превышать стоимости горячих обедов для льготных категорий учащихся 5-11 (12) классов. Такое решение будет способствовать обеспечению равного качества питания всех детей в учебном заведении.

"Благодаря таким изменениям правительство стремится расширить доступ детей к качественному горячему питанию и создать условия для эффективного использования государственных средств", - говорится в сообщении.

Дополнение

Кабмин выделил более 2,6 млрд гривен, предоставленных Европейской комиссией, на обеспечение питания детей в школах.

Из-за недоработки в процедуре использования средств для питания 1-4 классов в школах возникли финансовые трудности между местными и государственными бюджетами.