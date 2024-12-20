Зеленский обсудил с премьером Литвы потребность в усилении ПВО
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом по военному сотрудничеству. Литва ежегодно выделяет 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины.
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом военное сотрудничество, а именно - потребность в усилении ПВО для защиты энергетических объектов в Украине, передает УНН.
«Во время встречи с Премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом обсудили военное сотрудничество, а именно - потребность в усилении нашей ПВО для защиты энергетических объектов.
Благодарю за последовательность Литвы в решительной поддержке и всесторонней помощи Украине. Ваша помощь - важный вклад в нашу борьбу за справедливый и длительный мир. Ценим ежегодное выделение 0,25 % ВВП страны на оборонные и безопасностные потребности нашего государства», - сообщил Зеленский.
По его словам, новое литовское правительство впервые в полном составе посетило Украину сразу после назначения, и это четкий приоритет Литвы на союзничество между нашими странами.
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