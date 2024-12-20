Дело Тищенко: нардепа обязали явиться в суд 23 декабря

В Бабушкинском райсуде Днепра началось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Павлова. Это первое подготовительное заседание, на котором пересмотрят меру пресечения и соберут доказательства, чтобы дойти до рассмотрения дела по существу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения "Kraken".

Конфликт между нардепом и ветераном войны произошел 20 июня 2024 года. Тогда Николай Тищенко приехал в Днепр, по его словам, "закрыть мошеннические коллцентры". Возле одного из них и произошел конфликт.

По словам Дмитрия Мазохи, в тот день гулял с шестимесячным ребенком. Когда проходил мимо группы вооруженных мужчин - они спросили у него документы и, отметил мужчина, начали провоцировать.

"Они выходили как раз, такое совпадение, я даже не знал, что там ботоферма. Им не понравилось, что им задали вопрос "А кто вы такие? Почему вы в форме, почему с оружием в мирном городе ходите и пугаете людей без опознавательных знаков?". Сделал замечание, потом они придумали что я украл телефон", - сказал ветеран.

По словам Дмитрия, когда он пытался уйти с места конфликта - люди в балаклавах положили его лицом в землю.

"Семь мужчин, они с разных сторон, я не знаю, выхватывали ребенка, забирали ребенка, били и унижали меня. Вся Украина это видела: мы уходили от конфликта, понимая то, что там уже неадекватные вещи происходят", - рассказал пострадавший.

По словам адвоката экс-военного, Тищенко игнорирует повестки в суд, и не подключается онлайн, чем затягивает рассмотрение дела.

"Очевидно, у них был подготовлен план: заявить несколько ходатайств, потом заявить отвод секретарю, потом заявить отвод прокурору, несколько отводов судье заявить. То есть это все могло затянуть процесс, перейти за 23 декабря. И говорить: "Вот, я свободный человек, и могу без браслета являться в суд", - рассказал Виталий Коломиец.

"Во время заседания 20 декабря в райсуде Днепра, прокурор по делу отметил: обоим подозреваемым о заседании сообщили законным способом. Поскольку фигуранты не выполнили требование подключиться онлайн, прокурор попросил суд обязать Тищенко и Писаренко появиться в зале суда на следующем заседании", - говорится в сообщении.

Однако, адвокат Тищенко отметил: из-за домашнего ареста - нардеп не может принять судебную повестку и это нарушает его право на защиту.

Судья же поддержал ходатайство прокурора.

"На следующее заседание, которое назначили на 23 декабря, нардеп Николай Тищенко и экс-полицейский Богдан Писаренко обязаны явиться лично", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Дело Тищенко передали в суд.

Охранник нардепа Николая Тищенко Константин Цубер, которого с народным депутатом подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре, заключил сделку со следствием и обязался давать показания, в частности против Тищенко.