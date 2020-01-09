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Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ

Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ

Киев  •  УНН

 • 15903 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в связи с катастрофой украинского самолета компании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Глава государства выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины.

"Утро 8 января 2020 стал черной страницей в истории и Украины, и всего мира. Мои искренние соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкин, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк", говорится в обращении Президента.

Их семьям государство окажет всю необходимую помощь, сообщил Зеленский.

9 января объявлено днем национального траура.

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Президент также выразил соболезнования семьям других погибших. Известно, что это граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", подчеркнул Президент.

Как сообщил Зеленский, расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран.

Известно, что в Иран в составе поисково-спасательной группы в 3:30 уже прибыли 45 наших специалистов, в том числе с Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Вскоре они отправятся к месту катастрофы.

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"Мы ожидаем, что все они будут включены в работы комиссии, в частности к расшифровке записей" черных ящиков ", надеется глава государства.

Президент подчеркнул, что в случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, Службы безопасности Украины, ДСНС, Минобороны, министерств иностранных дел, внутренних дел и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинский.

Сегодня Зеленский проведет телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины.

"Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737", заявил Президент.

Зеленский также акцентировал внимание на том, что в Украине будет проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний.

Украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака, напомнил президент.

Зеленский обратил внимание, что к отправке украинского самолета, и после него в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки.

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"Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном но не отменяла рейсы в утренней авиакатастрофы", заявил Президент.

Президент просит воздержаться от манипуляций в условиях информационной войны и дождаться предварительного отчета работы комиссии по расследованию.

"И напоследок. Сейчас наше информационное пространство полон многочисленными теориями и домыслами относительно трагедии. Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию. И я прошу всех - особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, - воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий. Это не тема для хайп, лайков в соцсетях, сенсаций и к нспирологичних теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость", подчеркнул Зеленский.

"А еще эта страшная история должна научить всех нас - и каждого гражданина Украины, и каждый мирового лидера - ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так быстро и болезненно обрываются", подытожил Президент.

Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета находилось 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин ". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

Зеленский объявил 9 января днём траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ.

Украинские Национальные Новости

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