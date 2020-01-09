Иранские ЖРС ошибочно сбили украинский авиалайнер - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС), считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил в четверг журнал Newsweek со ссылкой на три источника, передает УНН.
Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали, по их оценке, случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские военнослужащие.
Самолет Boeing-737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран — Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе — граждане Канады и Ирана.
США рассматривают различные версии авиакатастрофы, в том числе преднамеренный или случайный удар, отмечают Reuters.
#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing # B737 # PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
Совет национальной безопасности и обороны Украины среди других изучает версию поражения украинской Boeing ракетой ЗРК “Тор” российского производства.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшие британские эксперты должны быть задействованы в расследовании крушения украинского самолета. Так он поддержал идею, предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. “В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события”, — подчеркнул украинский лидер.
Также стало известно, что Джастин Трюдо заявил о готовности Канады помочь Украине в расследовании катастрофы Boeing.
Добавим, что Зеленский обсудил с президентом Ирана расследование катастрофы украинского самолета.