Зеленський поговорив з Джонсоном: Британія прагне долучитись до розслідування авіакатастрофи

“Вчора був без перебільшення трагічний день в історії наших держав. Прийміть мої глибокі співчуття й слова підтримки для рідних і близьких британських громадян, які загинули внаслідок катастрофи. Дякую за вашу солідарність і співпереживання”, — сказав Зеленський.

Він підтвердив готовність України повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

Президент запросив Велику Британію долучитися до розслідування.

Джонсон підтримав цю ідею та наголосив, що найкращі британські фахівці мають бути залучені до з’ясування всіх обставин трагедії, йдеться в повідомленні.

Зеленський і Джонсон також домовилися пришвидшити підготовку нової Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та партнерство між Україною та Великою Британією в контексті очікуваного виходу цієї країни з ЄС.

“Нова угода між Україною та Великою Британією розширить нашу економічну співпрацю та закріпить стратегічний характер партнерства”, — наголосив Президент.

Також співрозмовники порушили питання щодо спрощення візового режиму з Великою Британією для громадян України.

Крім того, Джонсон підтвердив підтримку України та партнерство Великої Британії у сфері безпеки й запросив Володимира Зеленського відвідати Лондон з метою подальшої інтенсифікації та поглиблення двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Також Президент звернувся до українців у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, вказало раніше CNN.

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що “за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини”. Згодом його відредагували, вказавши, що “інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією”.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.