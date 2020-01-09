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Зеленский поговорил с Джонсоном: Великобритания стремится приобщиться к расследованию авиакатастрофы

Зеленский поговорил с Джонсоном: Великобритания стремится приобщиться к расследованию авиакатастрофы

Киев  •  УНН

 • 13941 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которой глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан при крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

"Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, погибших в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - сказал Зеленский.

Он подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

Президент пригласил Великобританию присоединиться к расследованию.

Джонсон поддержал эту идею и отметил, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии, говорится в сообщении.

Зеленский и Джонсон также договорились ускорить подготовку нового соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией в контексте ожидаемого выхода этой страны из ЕС.

"Новое соглашение между Украиной и Великобританией расширит наше экономическое сотрудничество и закрепит стратегический характер партнерства", - подчеркнул Президент.

Также собеседники затронули вопрос упрощения визового режима с Великобританией для граждан Украины.

Кроме того, Джонсон подтвердил поддержку Украины и партнерство Великобритании в сфере безопасности и пригласил Владимира Зеленского посетить Лондон с целью дальнейшей интенсификации и углубления двустороннего сотрудничества.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося самолета в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.

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