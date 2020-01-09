Данілов: вивчаємо версію ураження літака МАУ в Ірані російською ракетою ЗРК "Тор"

"Наразі йде нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Вивчаються різні версії раптового падіння літака, серед основних: ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор" тому що інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту", - зазначив Данілов.

З його слів, у склад комісії включені "фахівці, які беруть участь в міжнародному розслідуванні атаки російських військовослужбовців на малайзійський "Боїнг" МН17 17 липня 2014 року в повітряному просторі України, а також в експертизі фрагментів російської зенітної ракети "Бук", яка збила малайзійський літак".

Раніше 9 січня в Іран прилетів літак з 45 українськими спеціалістами.

За даними пресслужби РНБО, експертна група терміново приступила до вивчення обставин авіакатастрофи Boeing 737 рейсу PS 752.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Також Президент звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні заявили, що Іран обстріляв щонайменше дві бази США в Іраку

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.