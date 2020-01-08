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Авіакатастрофа в Ірані: двоє пасажирів не сіли на літак МАУ

Київ • УНН

 • 22033 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Двоє пасажирів не сіли на літак українського Boeing 737, який зазнав авіакатастрофи в Тегерані. Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО України Олексій Данилов, пише УНН.

“Ми мали списки всіх 169 громадян, які були зареєстровані на цей рейс...Звертаю вашу увагу, що на цей рейс сіло 167 громадян, два громадянина не сіло на рейс, який відправлявся з Тегерана. Ім’я хто це є... Рада нацбезпеки і оборони має”, — сказав Данилов.

Також, Данилов зауважив, що ці двоє людей — не громадяни України.

Нагадаємо, раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, — вказало раніше CNN.

На сайті посольства Україна видалили інформацію про попередні причини трагедії. Крім того, у МЗС повідомили, що за наявною інформацією щодо країн походження загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака МАУ в Ірані, 11 людей — з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак, що зазнав катастрофи в Ірані, проходив техобслуговування 6 січня.

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