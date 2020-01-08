Авиакатастрофа в Иране: двое пассажиров не сели на самолет МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Двое пассажиров не сели на самолет украинской Boeing 737, потерпевшего авиакатастрофу в Тегеране. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пишет УНН.
“Мы имели списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс... Обращаю ваше внимание, что на этот рейс село 167 граждан, два гражданина не село на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имя кто это... Совет нацбезопасности и обороны имеет”, — сказал Данилов.
Также, Данилов отметил, что эти два человека — не граждане Украины.
Напомним, раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране — технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. “FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США” работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", — указал ранее CNN.
На сайте посольства Украины удалили информацию о предварительных причинах трагедии. Кроме того, в МИД сообщили, что по имеющейся информации по странам происхождения погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране, 11 человек — из Украины.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные бортики для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, пока ожидается согласование иранской стороны для отлета.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет, потерпевший крушение в Иране, проходил техобслуживание 6 января.