"В Ірані приземлився літак з 45 українськими спеціалістами. 15 рятувальників, 4 слідчих та 3 експерти МВС будуть допомагати розслідувати причини трагедії з Boeing 737", - повідомили у МВС.

Водночас у пресслужбі ДСНС вказали, що посадку в аеропорту Тегерана в Ірані 9 січня о 3:30 здійснив літак Іл-76 ЗСУ з експертною та пошуково-рятувальною групами на борту. Також за даними Повітряних сил Збройних сил України, перевезення групи здійснював досвідчений екіпаж військово-транспортного літака Іл-76МД ПС ЗСУ.

У складі групи фахівців МВС, рятувальники ДСНС літаком о 23:25 8 січня вирушили до Ірану для надання допомоги у пошуковій операції жертв катастрофи українського літака Boeing 737 МАУ, який прямував із Тегерану до Києва.

Серед спеціалістів також фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з повітряними цивільними суднами, Державної авіаційної служби, представники "МАУ", спеціалісти Головної інспекції Міноборони України, які є експертами у сфері розслідування авіаційних катастроф.

Експертна та пошуково-рятувальна група українських фахівців залучатиметься до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та репатріації тіл громадян України, загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака у міжнародному аеропорті Імам Хомейні у місті Тегеран.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Також Президент звернувся до українців у зв'язку з катастрофою літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.