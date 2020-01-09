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В Иране приземлился самолет с 45 украинскими специалистами

В Иране приземлился самолет с 45 украинскими специалистами

Киев  •  УНН

 • 19542 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В Иране приземлился самолет с 45 украинскими специалистами, которые, в частности, должны помогать расследовать причины катастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В Иране приземлился самолет с 45 украинскими специалистами. 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД будут помогать расследовать причины трагедии с Boeing 737", - сообщили в МВД.

В то же время в пресс-службе ГСЧС указали, что посадку в аэропорту Тегерана в Иране 9 января в 3:30 совершил самолет Ил-76 ВСУ с экспертной и поисково-спасательной группами на борту. Также по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, перевозку группы осуществлял опытный экипаж военно-транспортного самолета Ил-76МД ВС ВСУ.

В составе группы специалистов МВД, спасатели ГСЧС самолетом в 23:25 8 января отправились в Иран для оказания помощи в поисковой операции жертв катастрофы украинского самолета Boeing 737 МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев.

Среди экспертов также специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с воздушными гражданскими судами, Государственной авиационной службы, представители "МАУ", специалисты Главной инспекции Минобороны Украины, которые являются экспертами в области расследования авиационных катастроф.

Экспертная и поисково-спасательная группа украинских специалистов будет привлекаться к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и репатриации тел граждан Украины, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета в международном аэропорту Имам Хомейни в городе Тегеран.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента прошло совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.

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