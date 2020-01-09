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Іранські ЗРС помилково збили український авіалайнер - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС), вважають представники розвідки США і Іраку. Про це повідомив у четвер журнал Newsweek з посиланням на три джерела, передає УНН.

Як розповіли виданню представник Пентагону, високопоставлений співробітник американської розвідки і представник розвідки Іраку, іранські ЗРС спрацювали, за їхньою оцінкою, випадково. Вони, ймовірно, були активні в зв’язку з здійсненою кількома годинами раніше атакою на військові бази в Іраку, на яких розквартировані американські військовослужбовці.

Літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, який повинен був виконати рейс за маршрутом Тегеран — Київ, розбився в середу після вильоту з аеропорту Тегерана. На борту знаходилися 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі — громадяни Канади і Ірану.

США розглядають різні версії авіакатастрофи, в тому числі навмисний або випадковий удар, відзначають джерела Reuters.

#Update Aerial footage shows #Ukrainian passenger jet crash site @Boeing #B737 #PS752 pic.twitter.com/o0ZEXVRTuj

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

Рада національної безпеки і оборони України серед інших вивчає версію поразки українського Boeing ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що кращі британські експерти повинні бути задіяні в розслідуванні катастрофи українського літака. Так він підтримав ідею, запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським. “У наших контактах з іранською стороною ми чітко наполягаємо на проведенні прозорого, всебічного і об’єктивного розслідування для якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події”, — підкреслив український лідер.

Також стало відомо, що Джастін Трюдо заявив про готовність Канади допомогти Україні у розслідуванні катастрофи Boeing.

Додамо, що Зеленський обговорив з президентом Ірану розслідування катастрофи українського літака.

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