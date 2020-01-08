Джастін Трюдо заявив про готовність Канади допомогти Україні у розслідуванні катастрофи Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Канадська влада готова працювати з усіма своїми міжнародними партнерами для забезпечення ретельного розслідування авіакатастрофи борту компанії “Міжнародні авіалінії України” під Тегераном, в результаті якої загинули 63 канадських громадянина. Про це в середу йдеться в заяві прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, передає УНН.
“Наш уряд продовжить тісну співпрацю зі своїми міжнародними партнерами, щоб забезпечити ретельне розслідування цієї катастрофи і дати всі відповіді на питання канадців”, — сказав він. За словами прем’єра, глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань і міністр транспорту країни Марк Гарно знаходяться в постійному контакті з українськими офіційними особами та іншими межуднароднимі партнерами Оттави.
Трюдо висловив співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі. Він також повідомив, що для родичів відкрита гаряча лінія. Крім того, допомогу їм готові надати в канадському посольстві в Анкарі.
Сам Гарно додав в Twitter, що “Канада пропонує технічну допомогу в майбутньому розслідуванні”. Однак міністр не уточнив, про яку саме допомогу йдеться.
Зазначимо також, що МЗС Канади прокоментувало катастрофу українського лайнера в Ірані.