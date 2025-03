МЗС Канади прокоментувало катастрофу українського лайнера в Ірані

“Трагічна новина щодо рейсу 752 авіакомпанії „Міжнародні авіалінії України“. Наші серця з близькими загиблих, в тому числі з багатьма канадцями. Я був на зв’язку з урядом України. Ми будемо продовжувати інформувати канадців у міру розвитку ситуації”, — йдеться в повідомленні.

Уряду Канади та України знаходяться на зв’язку з приводу авіакатастрофи борту компанії “Міжнародні авіалінії України” під Тегераном, в результаті якої загинули 63 канадських громадянина, додав Франсуа-Філіп Шампань.

У середу авіалайнер Boeing 737 компанії “Міжнародні авіалінії України” зазнав катастрофу після зльоту в аеропорту Тегерана. Обидва самописці знайдені.

Tragic news regarding Ukraine International Airlines Flight 752. Our hearts are with the loved ones of the victims, including many Canadians. I have been in touch with the government of Ukraine. We will continue to keep Canadians informed as the situation evolves. #PS752

— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) January 8, 2020

За інформацією міністра закордонних справ України Вадима Пристайко, в результаті авіакатастрофи загинули 176 осіб, в тому числі громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Як передавав УНН, у Тегерані заявили, що проводитимуть розшифровку скриньок українського лайнера в Ірані.