МИД Канады прокомментировало катастрофу украинского лайнера в Иране

“Трагическая новость относительно рейса 752 авиакомпании „Международные авиалинии Украины“. Наши сердца с близкими погибших, в том числе со многими канадцами. Я был на связи с правительством Украины. Мы будем продолжать информировать канадцев по мере развития ситуации”, — говорится в сообщении.

Правительства Канады и Украины находятся на связи по поводу авиакатастрофы борта компании “Международные авиалинии Украины” под Тегераном, в результате которой погибли 63 канадских гражданина, добавил Франсуа-Филипп Шампань.

В среду авиалайнер Boeing 737 компании “Международные авиалинии Украины” потерпел катастрофу после взлета в аэропорту Тегерана. Оба самописца найдены.

Tragic news regarding Ukraine International Airlines Flight 752 Our hearts are with the loved ones of the victims, including many Canadians. I have been in touch with the government of Ukraine. We will continue to keep Canadians informed as the situation evolves. # PS752

— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) January 8, 2020

По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Как сообщал УНН, в Тегеране заявили , что будут проводить расшифровку ящиков украинского лайнера в Иране.