путин раскрыл детали разговора с Байденом о вступлении Украины в НАТО

Российский диктатор владимир путин утверждает, что в 2021 году президент США Джо Байден предлагал ему отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Еще в 2021 году действующий президент Байден, он мне предложил именно это - отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова", - сказал журналистам путин, отвечая на вопрос о том, что в формирующейся команде избранного президента Дональда Трампа якобы заявляют, что конфликт якобы может быть заморожен при условии отсрочки вступления Украины в НАТО на 10-20 лет.

По словам российского диктатора, он тогда во время разговора с Байденом "ответил, что да, Украина не готова".

"Но вы ее подготовите и примете. С точки зрения исторической - расстояния и сроков - это один миг. Для нас какая разница - сегодня, завтра или через 10 лет", - сказал путин.

Он добавил, что в этом смысле не знаком с высказываниями будущей команды Трампа. "Но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы только что сказали. Разницы никакой", - отметил путин.

"Не знаю, как дальше будет развиваться эта ситуация, какими будут установки от избранного президента своим коллегам. Посмотрим", - отметил российский диктатор.

Дополнение

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