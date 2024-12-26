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путин раскрыл детали разговора с Байденом о вступлении Украины в НАТО

путин раскрыл детали разговора с Байденом о вступлении Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 10182 просмотра

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путин заявил, что Байден в 2021 году предлагал отложить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет. Российский диктатор ответил, что для рф нет разницы - сейчас или через 10 лет.

Российский диктатор владимир путин утверждает, что в 2021 году президент США Джо Байден предлагал ему отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Еще в 2021 году действующий президент Байден, он мне предложил именно это - отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова", - сказал журналистам путин, отвечая на вопрос о том, что в формирующейся команде избранного президента Дональда Трампа якобы заявляют, что конфликт якобы может быть заморожен при условии отсрочки вступления Украины в НАТО на 10-20 лет.

По словам российского диктатора, он тогда во время разговора с Байденом "ответил, что да, Украина не готова".

"Но вы ее подготовите и примете. С точки зрения исторической - расстояния и сроков - это один миг. Для нас какая разница - сегодня, завтра или через 10 лет", - сказал путин.

Он добавил, что в этом смысле не знаком с высказываниями будущей команды Трампа. "Но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы только что сказали. Разницы никакой", - отметил путин.

"Не знаю, как дальше будет развиваться эта ситуация, какими будут установки от избранного президента своим коллегам. Посмотрим", - отметил российский диктатор.

Дополнение

Глава МИДа рф сергей лавров заявил о готовности москвы к переговорам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог осудил действия рф, которые 25 декабря нанесли масштабную атаку по территории Украины и отметил, что Рождество должно быть временем мира, а не жестоких атак.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не может пойти на территориальные уступки в обмен на мир, и должна рассчитывать на дипломатическое давление.

Ранее УНН писал о заявлении Владимира Зеленского о том, что Украина не может юридически признать оккупированные территории российскими. Но дипломатически надо достигать своих целей - это устойчивого, безопасного и более быстрого мира для Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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