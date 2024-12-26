Скоординировали усилия на общем пути в ЕС: Зеленский поговорил с Вучичем

Президент Владимир Зеленский обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем развитие отношений между странами и скоординировали усилия на совместном пути в ЕС, передает УНН.

"Провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить развитие отношений между нашими странами. Поблагодарил Сербию за финансовую и гуманитарную поддержку. Скоординировали наши усилия на общем пути в ЕС. Президент Вучич поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир", - написал Зеленский.

Зеленский напомнил, что в начале этой недели он принял верительные грамоты у нового Посла Сербии.

"Верю, что восстановление полноценной работы дипломатического учреждения, возглавляемого послом, будет способствовать развитию нашего сотрудничества", - отметил Зеленский.

Дополнение

В парламент Сербии подали законопроект об "агентах иностранного влияния", который сначала появился в россии, а затем привел к прошлогодним протестам в Грузии.

Reuters сообщало, что в мае этого года премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине в ее войне против россии после встречи с министром иностранных дел Украины, но не взял обязательств по санкциям против москвы.