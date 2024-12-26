Зеленский о дальнобойных ударах по рф: есть нужные результаты в уничтожении военной инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть правильные, нужные результаты в уничтожении военной инфраструктуры врага на территории россии благодаря дальнобойному оружию. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Зеленский поблагодарил за стойкость, за смелость в боях в эти недели 95-й, 80-й, 82-й отдельным десантно-штурмовым бригадам.

"Также 68-я отдельная егерская бригада - молодцы, ребята! 225-й и 425-й отдельные штурмовые батальоны - спасибо! И также хочу отметить сейчас всех наших воинов, которые наносят дальнобойные удары по территории россии. И у нас есть правильные, нужные результаты в уничтожении именно военной инфраструктуры врага, и только такой", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина защищается от агрессии, и удары направлены исключительно на военные цели.

"Вооруженные Силы Украины, Служба безопасности Украины, ГУР, внешняя разведка - я благодарю вас за меткость, всем нашим привлеченным структурам", - сказал Зеленский.

Дополнение

Украинская разведка сообщала, что в россии уничтожен склад с деталями к "шахедам" на $16 миллионов.