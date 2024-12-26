США увеличивают поставки военной помощи Украине - Зеленский

Сейчас США увеличивают поставки военной помощи Украине. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

«Первое - военные. Сегодня был доклад Главкома Сырского, министра обороны Умерова. Фронт. Обеспечение. Очень важно то, что сейчас Соединенные Штаты увеличивают поставки. Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов. Нам нужна большая сила оружия. И сильные позиции для дипломатии», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что каждое подразделение, каждая бригада, которая это обеспечивает, приближает для Украины возможность нормального мира.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал атаку россии на Украину 25 декабря. Он поручил продолжать наращивать военную помощь Украине.