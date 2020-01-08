Джастин Трюдо заявил о готовности Канады помочь Украине в расследовании катастрофы Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Канадские власти готовы работать со всеми своими международными партнерами для обеспечения тщательного расследования авиакатастрофы борта компании “Международные авиалинии Украины” под Тегераном, в результате которой погибли 63 канадских гражданина. Об этом в среду говорится в заявлении премьер-министра Джастина Трюдо, передает УНН.
“Наше правительство продолжит тесное сотрудничество со своими международными партнерами, чтобы обеспечить тщательное расследование этой катастрофы и дать все ответы на вопросы канадцев”, — сказал он. По словам премьера, глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр транспорта страны Марк Гарно находятся в постоянном контакте с украинскими официальными лицами и другими межуднародными партнерами Оттавы.
Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Он также сообщил, что для родственников открыта горячая линия. Кроме того, помощь им готовы оказать в канадском посольстве в Анкаре.
Сам Гарно добавил в Twitter, что “Канада предлагает техническую помощь в предстоящем расследовании”. Однако министр не уточнил, о какой именно помощи идет речь.
Отметим также, что МИД Канады прокомментировало катастрофу украинского лайнера в Иране.