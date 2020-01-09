The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Видання The New York Times отримало відео, яке показує момент, коли український літак авіакомпанії МАУ був нібито збитий через кілька хвилин після зльоту з Тегерана, передає УНН з посиланням на видання.
Повідомляється, що відео, верифіковане The New York Times, показує, як іранська ракета нібито потрапила в літак недалеко від аеропорту Тегерана, в районі, де український авіалайнер припинив передачу сигналу, перш ніж впасти в середу.
Невеликий вибух стався, коли ракета влучила в літак, але літак не вибухнув, це видно на. Літак продовжував літати протягом декількох хвилин і повернув назад до аеропорту, як визначило видання. Літак летів в сторону аеропорту, перш ніж вибухнути і розбитися, як було показано на інших відео, верифікованих виданням.
Варто відзначити, раніше сьогодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Додамо, що зараз офіційного підтвердження, що літак дійсно був збитий іранською ракетою немає.
Як повідомляв УНН, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.