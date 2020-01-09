США не предоставили Украине данные о причинах катастрофы самолета МАУ – СМИ

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сделал публичное заявление с призывом к международным партнерам предоставить доказательства относительно причин катастрофы самолёта МАУ в Иране, так как США еще не предоставили ему факты, которые упоминались в СМИ. Об этом пишет BuzzFeed News, передаёт УНН.