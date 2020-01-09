США не предоставили Украине данные о причинах катастрофы самолета МАУ – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сделал публичное заявление с призывом к международным партнерам предоставить доказательства относительно причин катастрофы самолёта МАУ в Иране, так как США еще не предоставили ему факты, которые упоминались в СМИ. Об этом пишет BuzzFeed News, передаёт УНН.
Офис Президента Украины опубликовал в Фейсбуке и Твиттере заявление с просьбой к США, Ирану и Канаде поделиться любыми доказательствами, которые они могут предоставить, о причинах катастрофы.
Как написало издание, просьба поступила после того, как представители американских спецслужб сообщили СМИ, что Иран случайно сбил самолет вскоре после того, как тот вылетел из столицы - Тегерана.
Украинский чиновник, участвующий во внутренних дискуссиях в Киеве о катастрофе, сообщил BuzzFeed News, что Зеленский сделал публичное заявление, потому что США еще не представили ему доказательства, которые, как они утверждает, имеют о катастрофе. Чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал во время публикации этой статьи, что, насколько ему известно, Укратне до сих пор не было представлено никаких доказательств со стороны США.
Напомним, Трамп прокомментировал авиакататрофу в Иране: кто-то мог допустить ошибку с другой стороны. Он подозревает, что причиной аварии были не неисправности.
Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолёт над Ираном.