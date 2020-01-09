Трамп про авіакататрофу в Ірані: хтось міг припуститись помилки з іншого боку

“В мене є власні підозри. Я не хочу говорити, тому що в інших людей є власні підозри. Це трагедія. Але хтось міг зробити помилку з іншого боку. Міг зробити помилку. Літак летів... Це не наша система, до нас це відношення не має. Він летів у дуже небезпечному районі. Хтось міг помилитися. Деякі люди кажуть, що це могла бути технічна помилка. Я персонально в це не вірю. Але я не знаю. Це їм робити висновки. В якийсь час вони оприлюднять „чорні скриньки“. В ідеалі вони мали б їх передати в „Boing“, але якщо вони дадуть їх Франції або, якійсь іншій країні, це теж буде добре. В мене відчуття, що щось дуже жахливе трапилося, щось руйнівне”, — сказав Трамп.

Як повідомлялося, Зеленський обговорив з президентом Ірану розслідування катастрофи українського літака.

Також, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Також Президент звернувся до українців у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, вказало раніше CNN.

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що “за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини”. Згодом його відредагували, вказавши, що “інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією”.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.