NYT: Білий дім відмовився надати 20 листів щодо затримки військової допомоги для України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У п'ятницю адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про наявність кореспонденції з 20 листів між в.о. начальника штабу президента Трампа і колегою з Адміністративно-бюджетного управління Білого дому з обговоренням заморожування пакету військової допомоги Україні, але надати їх Білий дім відмовився, передає УНН із посиланням на The New York Times.

Так, видання повідомило, що у відповідь на розпорядження суду про якнайшвидшу обробку зазначених документів, управління доставило лаконічний лист, в якому говорилося, що воно не буде надавати жодну із 40 сторінок електронних листів - навіть з відредагованим текстом.

"Всі 20 документів повністю утримані", - йдеться в листі співробітниці управління Діон Харді.

Повідомляється, видання просило надати листування між співробітником управління Майком Даффі і помічником виконуючого обов'язки керівника апарату Білого дому Міком Малвані Робертом Блером. Переписка охоплювала період з 1 травня по 2 жовтня минулого року і налічувала 40 сторінок.

У своєму листі Харді посилалась на виключення з Акту про свободу інформації, припустивши, що розкриття вказаного матеріалу "стане на заваді відвертому і щирого обміну думками, що необхідне для прийняття ефективних урядових рішень".

Нагадаємо, раніше Just Security стало відомо, що президент США Дональд Трамп особисто дав "чітку вказівку" продовжувати утримувати військову допомогу Україні. 

Нагадаємо, в середині грудня Палата представників оголосила Трампу імпічмент за двома статтями. 

24 вересня Палата представників оголосила про початок процедури імпічменту Трампа. Демократична партія змогла ініціювати цей процес за рахунок того, що має на даному етапі більшість в Палаті представників.

Приводом для початку розслідування в рамках процедури імпічменту послужили припущення про здійснення Трампом в липневій телефонній розмові тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації обратися на другий термін в 2020 році.

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