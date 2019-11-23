Демократи у Сенаті закликають Помпео не займатися Україною

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Демократи з комітету закордонних справ Сенату закликають держсекретаря Помпео самоусунутися від справ, пов'язаних з Україною, після того як кілька свідків згадали його на слуханнях щодо імпічменту. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Hill.