Демократы в Сенате призывают Помпео не заниматься Украины

"Учитывая вашу непосредственную причастность к скандалу, вы глубокий конфликт интересов, поэтому должны самоустраниться", - говорится в письме сенаторов к Помпео.

Десять сенаторов, как стали авторами письма опираются на показания посла США в ЕС Гордона Сондленда, который заявил, что Майкл Помпео входил в группу должностных лиц, которые знали о давлении Дональда Трампа на Украину.

Помпео также заявлял, что присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским 25 июля, которая, собственно, и лежит в основе расследования по импичменту.

Сенаторы-демократы в письме обвинили главу внешнеполитического ведомства США в том, что он "продолжает препятствовать расследованию, в частности, отказывая в предоставлении любых материалов Госдепа, связанных с "скандалом Трамп - Украина".

"Эти действия оставляют мало сомнений в том, что вы мешаете Конгрессу и американскому народу получить полную информацию о скандале исключительно из-за того, что факты наносят вред вам и личным и политическим интересам президента", - отметили сенаторы.

Напомним, Помпео рассказал об украинской коррупции после вопроса о вреде для Украины от скандала в США.