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Трамп збирається блокувати свідчення Болтона в Сенаті

Трамп збирається блокувати свідчення Болтона в Сенаті

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що скористається привілеєм виконавчої влади, що дозволить йому блокувати свідчення колишнього радника з національної безпеки президента США Джона Болтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

“Президент Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що планує скористатись правом президента на конфіденційність листування та розмов у випадку, якщо колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона викличуть до суду у межах розгляду справи про імпічмент у Сенаті”, — пишуть у виданні.

Так, під час розмови з журналістом Трамп зазначив, що у нього не буде “жодних проблем” із свідченням Болтона, “крім однієї речі”. Адже саме радник президента з нацбезпеки знає багато конфіденційних речей юридичного та безпекового характеру, тож, на думку американського президента, він “має використати цей привілей заради Офісу (ред. — Апарат президента?)”.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США планує наступного тижня передати в Сенат статті про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Як раніше повідомляв УНН, Болтон готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Імпічмент, але не нокаут: пояснюємо, що буде з Трампом далі 

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