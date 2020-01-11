Трамп збирається блокувати свідчення Болтона в Сенаті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що скористається привілеєм виконавчої влади, що дозволить йому блокувати свідчення колишнього радника з національної безпеки президента США Джона Болтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
“Президент Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що планує скористатись правом президента на конфіденційність листування та розмов у випадку, якщо колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона викличуть до суду у межах розгляду справи про імпічмент у Сенаті”, — пишуть у виданні.
Так, під час розмови з журналістом Трамп зазначив, що у нього не буде “жодних проблем” із свідченням Болтона, “крім однієї речі”. Адже саме радник президента з нацбезпеки знає багато конфіденційних речей юридичного та безпекового характеру, тож, на думку американського президента, він “має використати цей привілей заради Офісу (ред. — Апарат президента?)”.
Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США планує наступного тижня передати в Сенат статті про імпічмент президента США Дональда Трампа.
Як раніше повідомляв УНН, Болтон готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа.
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