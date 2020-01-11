Статті про імпічмент Трампа передадуть Сенату наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Палата представників Конгресу США планує наступного тижня передати в Сенат статті про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомила спікер нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі, повідомляє УНН з посиланням на Politico.
"Я попросила голову судового комітету Джеррі Надлера бути готовим представити на наступному тижні резолюцію про призначення керівників і передачі статей про імпічмент Сенату", - зазначила Пелосі в листі до демократів з Палати представників.
Нагадаємо, документ зі звинуваченнями Трампа був розглянутий та схвалений Палатою представників ще 19 грудня 2019 року. Але тоді Пелосі заявила, що очікує слушного часу для передачі документа в Сенат, де як відомо, більшість складають республіканці, які підтримують Трампа.
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Очікується, що 14 січня відбудуться щотижневі збори конгресменів, що представляють Демократичну партію, на яких буде прийнято рішення про подальші дії.
Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, який вже отримав голоси Республіканської партії за запропоновану ним схему судового розгляду, може почати процес імпічменту незабаром після отримання статей.
Видання повідомляє, що Пелосі і лідер меншості в Сенаті Чак Шумер намагалися чинити тиск на республіканців, щоб вони дозволили допитати нових свідків і врахувати нові докази, але Макконнелл в кінцевому підсумку дав їм відсіч.
У п'ятницю Макконнелл сказав, що він радий, що статті про імпічмент нарешті відправлять в Сенат.
"Ми дуже хотіли почати... скільки тижнів минуло? Це було довге очікування, я радий, що все скінчено", - сказав Макконнелл журналістам.