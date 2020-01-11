Трамп собирается блокировать свидетельство Болтона в Сенате
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что воспользуется привилегией исполнительной власти, что позволит ему блокировать показания бывшего советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
"Президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что планирует воспользоваться правом президента на конфиденциальность переписки и разговоров в случае, если бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона вызовут в суд в рамках рассмотрения дела об импичменте в Сенате", - пишет издание.
Так, во время разговора с журналистом Трамп отметил, что у него не будет "никаких проблем" со свидетельством Болтона, "кроме одной вещи". Ведь именно советник президента по нацбезопасности знает много конфиденциальных вещей юридического характера и в сфере безопасности, поэтому, по мнению американского президента, он "должен использовать эту привилегию ради Офиса (ред. - Аппарат президента?)".
Напомним, что Палата представителей Конгресса США планирует на следующей неделе передать в Сенат статьи об импичмент президента США Дональда Трампа.
Как ранее сообщал УНН, Болтон готов дать показания по делу о импичмент Трампа.
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