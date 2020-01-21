Трамп прибув у Давос за кілька годин до поновлення розгляду справи про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп прибув в Давос у вівторок на щорічний Всесвітній економічний форум, де він повинен виступити з основною доповіддю за кілька годин до того, як процес щодо його імпічменту продовжиться у Вашингтоні, передає УНН з посиланням на AFP.
Вертоліт Marine One Трампа приземлився на мальовничому швейцарському гірськолижному курорті незадовго до його запланованої промови на форумі WEF, який цього року присвячений питанню зміни клімату.
Він також повинен зустрітися окремо з президентом Іраку, прем'єр-міністром Пакистану і главою виконавчого органу Європейського Союзу.
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Тим часом у Вашингтоні процес імпічменту Трампа вступає в нову фазу у Сенаті. Хоча Республіканська партія Трампа має більшість в Сенаті і майже напевно виправдає його за обвинуваченням у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресу, імпічмент додає волатильності і без того вже напруженим президентським виборам 2020 року, відзначає видання.
Трамп повертається у Білий дім в середу.
Нагадаємо, Президент Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії та візьме участь на форумі у Давосі.