Трамп прибыл в Давос за несколько часов до возобновления рассмотрения дела об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Президент США Дональд Трамп прибыл в Давос во вторник на ежегодный Всемирный экономический форум, где он должен выступить с основным докладом за несколько часов до того, как процесс по его импичменту продолжится в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на AFP.
Вертолет Marine One Трампа приземлился на живописном швейцарском горнолыжном курорте незадолго до его запланированного выступления на форуме WEF, который в этом году посвящен вопросу изменения климата.
Он также должен встретиться отдельно с президентом Ирака, премьер-министром Пакистана и главой исполнительного органа Европейского Союза.
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Между тем в Вашингтоне процесс импичмента Трампа вступает в новую фазу в Сенате. Хотя Республиканская партия Трампа имеет большинство в Сенате и почти наверняка оправдает его по обвинению в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу, импичмент добавляет волатильности и без того уже напряженным президентским выборам 2020 года, отмечает издание.
Трамп возвращается в Белый дом в среду.
Напомним, Президент Зеленский едет с рабочим визитом в Швейцарию и примет участие в форуме в Давосе.