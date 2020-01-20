Меркель, Трамп, Курц, Дуда, Зеленський: кого чекають на економічному форумі в Давосі

Так, з 08:30 21 січня (09:30 за Києвом) вже стартують перші панелі. На одній з них форум "відкриє", мабуть, найзнаменитіша в світі школярка, людина року за версією журналу Time, екоактівістка Грета Тунберг. Назва панелі звучить як "Формування сталого шляху до спільного майбутнього", мова на ній піде про силу впливу молодіжного екоактівізму.

На 10:00 запланована прес-конференція, в якій візьме участь, зокрема, директор-розпорядник міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Крім того, о 12:00 в програмі заявлено спеціальне звернення президента США Дональда Трампа до учасників форуму.

О 14:00 за Києвом знову планується участь Грети в обговоренні на ще одній панелі під яскравою назвою "Запобігання кліматичного апокаліпсису".

У середу, 22 січня, учасників форуму порадує ще більша кількість цікавих панелей і спікерів. Зокрема, в 11:30 за Києвом запланована панель "Майбутнє фінансових ринків", на якій крім Георгієвої буде присутній міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Ще одну "цікаву" панель під назвою "Глобальний вплив кліматичної стратегії Росії", згідно з програмою форуму, повинен відвідати широко відомий російський олігарх Олег Дерипаска. Паралельно, о 12:30, відбудеться онлайн сесія з Главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен, а також панель про "революції відродження", в якій заявлено участь дочки і радника Дональда Трампа Іванки.

О 17:15 відбудеться панель "Стратегічний огляд: Росія", в якій візьмуть участь, зокрема, міністр економічного розвитку Росії Максим Орєшкін і колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюзу Марош Шефчович, який брав участь в тристоронніх переговорах України, Росії та ЄС щодо транзиту газу.

Також на 17:15 заявлено ще один важливий виступ - звернення Президента України Володимира Зеленського. Орієнтовний час його виступу - 30 хвилин.

На 20:00 в цей же день запланована і відкрита дискусія з творцем і колишнім найбільшим акціонером компанії Microsoft Біллом Гейтсом.

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У четвер, 23 січня, глядачів і учасників форуму також порадує маса цікавих дискусій. Так, зокрема, об 11:00 стартує панель "Як вижити в 21 столітті" з голландським прем'єром Марком Рютте, а на 12.00 заявлено "Майбутнє НАТО", де в обговореннях візьме участь, серед інших, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Польщі Анжей Дуда.

О 15:00 четверга прозвучить спеціальне послання канцлера Німеччини ангели Меркель, о 17:00 - прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, а о 19:00 - генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша.

На п'ятницю, фінальний день форуму, заявлені, серед інших, знову Анжей Дуда. Бесіда з ним відбудеться в 11:30 за Києвом. А вже через годину до учасників форуму вийде ще одна політична фігура - канцлер Австрії Себастьян Курц.

О 12:30 також має відбутися огляд глобальних економічних перспектив, візьмуть участь в якому Георгієва, Мнучін, і колишня розпорядник МВФ, тепер президент Європейського центробанку Крістін Лагард.

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Закриття форуму пройде з 13:45 за 14:00 за київським часом.

Організатори зазначають, що в цьому році на форумі зберуться близько 3000 учасників з усього світу.

Варто зазначити, що від України в Давос поїде досить багато представників. Так крім Зеленського, нашу країну представлять Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новинський, Василь Хмельницький.

Як стало відомо УНН, всього на економічний форум в Давос планує поїхати близько 25 нардепів від "Слуги народу".

Крім того, в Давос хочуть 5 нардепів від "Голосу" і двоє від Євросолідарності.

Раніше в Офісі Президента повідомили, що у Зеленського в Давосі запланована ряд зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.