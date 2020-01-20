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На экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от "Слуги народа"

Киев • УНН

 • 14671 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На 50-й Всемирный экономический форум в Давосе от "Слуги народа" планирует поехать около 25 депутатов от "Слуги народа". Об этом журналисту УНН рассказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко.

На экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от "Слуги народа"

"Приглашение поступало не на фракцию, а персонально каждому депутату. То, что я слышал это около 25-30 депутатов. Сколько в результате согласилось поехать... цифра в районе 25", - сказал Корниенко.

Корниенко отметил, что собирается поехать в Давос. Также он рассказал, что планирует поехать председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, руководитель украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, руководитель делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

Напомним, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум в Давосе. На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится заседание Национального инвестиционного совета во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, в этом году Украина в Давосе будут представлять Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.

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