На економічний форум в Давос планує поїхати близько 25 нардепів від “Слуги народу”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі від “Слуги народу” планує поїхати близько 25 депутатів від “Слуги народу”. Про це журналісту УНН розповів голова партії “Слуга народу”, перший заступник фракції Олександр Корнієнко.
“Запрошення надходило не на фракцію, а персонально кожному депутату. Те, що я чув це близько 25-30 депутатів. Скільки в результаті погодилося поїхати... є цифра в районі 25”, -сказав Корнієнко.
Корнієнко, зазначив, що збирається поїхати у Давос. Також, він розповів, що планує поїхати голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук,керівник української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат від “Слуги народу” Єлизавета Ясько, керівник делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
Нагадаємо, 21 січня, стартує 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі. На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться засідання Національної інвестиційної ради на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомлялося, цього року Україну в Давосі представлятимуть Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький.
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