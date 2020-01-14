Лідери G20 і великий бізнес зустрінуться у Давосі наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Наступного вівторка, 21 січня, стартує 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі, повідомляє УНН.
Цього року тема обговорення: "Стейкхолдери за згуртований і стійкий мир".
Свою участь вже підтвердив президент США Дональд Трамп. Серед інших учасників форуму: керівники і власники понад тисячі компаній, політичні лідери з країн G20, представники міжнародних рад та громадських організацій.
Україну, як очікується, будуть представляти Президент Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький.