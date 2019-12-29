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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 54604 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125052 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130806 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128744 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154272 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112927 просмотра

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В этом году состоится юбилейный Всемирный экономический форум в Давосе

В этом году состоится юбилейный Всемирный экономический форум в Давосе

Киев  •  УНН

 • 20772 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Всемирный экономический форум, который состоится в швейцарском Давосе в конце января, станет юбилейным - 50-тым, сообщает УНН.

Форум запланирован на 21-24 января. Основная тема: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир", то есть главными вопросами будут проблемы выполнения Парижских договоренностей по климату и достижения целей устойчивого развития.

"Люди восстают против экономических элит, которые, по их мнению, предали их. Наши усилия по ограничению глобального потепления до 1,5 °C опасно проваливаются. Именно потому, что мир находится в переломной моменте, в этом году мы должны разработать "Манифест Давос - 2020", для того чтобы переосмыслить цели и системы показателей для компаний и правительств. Это то, для чего Всемирный экономический форум был создан 50 лет назад. Это то, что мы хотим реализовывать следующие 50 лет", - заявил профессор Клаус Шваб, который является основателем и исполнительным директором ВЭФ.

Ключевые вопросы, что будут подниматься во время этого форума можно разделить на шесть групп:

Экология - мобилизация бизнеса для реагирования на риски изменения климата и обеспечения максимального распространения мер по сохранению биоразнообразия;

Экономика - проблема долгового ярма, которое не дает поддерживать развитие экономики в нужном темпе;

Технологии - избежание "технологических войн" и поиск консенсуса в рамках Четвертой промышленной революции;

Общество - как адаптироваться к новым демографическим тенденциям;

Геополитика - как налаживать общение для наведения мостов  в рамках преодоления конфликтов. Ожидается, что в рамках этого кейса состоится ряд неформальных встреч для обсуждения конфликтов, разгоревшихся в мире;

Промышленность - поиск эффективных моделей для бизнеса в рамках Четвертой промышленной революции.

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Традиционно во время форума в Давосе действует "Украинский дом".

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