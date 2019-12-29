В этом году состоится юбилейный Всемирный экономический форум в Давосе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Всемирный экономический форум, который состоится в швейцарском Давосе в конце января, станет юбилейным - 50-тым, сообщает УНН.
Форум запланирован на 21-24 января. Основная тема: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир", то есть главными вопросами будут проблемы выполнения Парижских договоренностей по климату и достижения целей устойчивого развития.
"Люди восстают против экономических элит, которые, по их мнению, предали их. Наши усилия по ограничению глобального потепления до 1,5 °C опасно проваливаются. Именно потому, что мир находится в переломной моменте, в этом году мы должны разработать "Манифест Давос - 2020", для того чтобы переосмыслить цели и системы показателей для компаний и правительств. Это то, для чего Всемирный экономический форум был создан 50 лет назад. Это то, что мы хотим реализовывать следующие 50 лет", - заявил профессор Клаус Шваб, который является основателем и исполнительным директором ВЭФ.
Ключевые вопросы, что будут подниматься во время этого форума можно разделить на шесть групп:
Экология - мобилизация бизнеса для реагирования на риски изменения климата и обеспечения максимального распространения мер по сохранению биоразнообразия;
Экономика - проблема долгового ярма, которое не дает поддерживать развитие экономики в нужном темпе;
Технологии - избежание "технологических войн" и поиск консенсуса в рамках Четвертой промышленной революции;
Общество - как адаптироваться к новым демографическим тенденциям;
Геополитика - как налаживать общение для наведения мостов в рамках преодоления конфликтов. Ожидается, что в рамках этого кейса состоится ряд неформальных встреч для обсуждения конфликтов, разгоревшихся в мире;
Промышленность - поиск эффективных моделей для бизнеса в рамках Четвертой промышленной революции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир-2020: выборы, политика, безопасность
Традиционно во время форума в Давосе действует "Украинский дом".