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Цьогорічний Всесвітній економічний форум в Давосі стане ювілейним

Цьогорічний Всесвітній економічний форум в Давосі стане ювілейним

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Всесвітній економічний форум, якій відбудеться у швейцарському Давосі наприкінці січня, стане ювілейним – 50-тим, повідомляє УНН.

Форум запланований на 21-24 січня. Основна тема: “Зацікавлені сторони за згуртований та стійкий світ”, тобто головними питаннями будуть проблеми виконання Паризьких домовленостей з клімату та досягнення цілей сталого розвитку.

“Люди повстають проти економічних еліт, які, на їхню думку, зрадили їх. Наші зусилля з обмеження глобального потепління до 1,5 °C небезпечно провалюються. Зважаючи на те, що світ перебуває у переламному моменті, цього року ми маємо розробити „Маніфест Давоса — 2020“, для того аби переосмислити цілі та системи показників для компаній та урядів. Це те, для чого Всесвітній економічний форум був створений 50 років тому. Це те, що ми хочемо реалізовувати наступні 50 років”, — заявив професор Клаус Шваб, який є засновником та виконавчим директором ВЕФ.

Ключові питання, що підніматимуться під час цьогорічного форуму, можна розділити на шість груп:

Екологія — мобілізація бізнеса для реагування на ризики зміни клімату та забезпечення максимального розповсюдження заходів із збереження біорізноманіття;

Економіка — проблема боргового ярма, яке не дає підтримувати розвиток економіки в потрібному темпі;

Технології — уникнення “технологічних війн” та пошук консенсусу в рамках Четвертої промислової революції;

Суспільство — як адаптуватися до нових демографічних тенденцій;

Геополітика — як налагоджувати спілкування для наведення мостів в рамках подолання конфліктів. Очікується, що в рамках цього кейсу відбудеться ряд неформальних зустрічей для обговорення конфліктів, що розгорілися в світі;

Промисловість — пошук ефективних моделей для бізнесу в рамках Четвертої промислової революції.

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Традиційно під час форуму у Давосі діє “Український дім”

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