От "Голоса" на экономический форум в Давос планирует поехать 5 нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. От "Голоса" на 50-й Всемирный экономический форум в Давос планирует поехать 5 народных депутатов. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух.
"Пятеро, заместитель председателя депутатской фракции Ярослав Железняк, члены фракции Ярослав Юрчишин, Кира Рудик, Леся Василенко, Юлия Клименко", - сказал Дух.
Напомним, на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от "Слуги народа".
Как сообщалось, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум в Давосе. На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится заседание Национального инвестиционного совета во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщалось, в этом году Украину в Давосе будут представлять Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.