От "Голоса" на экономический форум в Давос планирует поехать 5 нардепов

"Пятеро, заместитель председателя депутатской фракции Ярослав Железняк, члены фракции Ярослав Юрчишин, Кира Рудик, Леся Василенко, Юлия Клименко", - сказал Дух.

Напомним, на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от "Слуги народа".

Как сообщалось, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум в Давосе. На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится заседание Национального инвестиционного совета во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, в этом году Украину в Давосе будут представлять Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.