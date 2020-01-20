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От "Голоса" на экономический форум в Давос планирует поехать 5 нардепов

Киев • УНН

 • 14602 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. От "Голоса" на 50-й Всемирный экономический форум в Давос планирует поехать 5 народных депутатов. Об этом журналисту УНН рассказал пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух.

От "Голоса" на экономический форум в Давос планирует поехать 5 нардепов

"Пятеро, заместитель председателя депутатской фракции Ярослав Железняк, члены фракции Ярослав Юрчишин, Кира Рудик, Леся Василенко, Юлия Клименко", - сказал Дух.

Напомним, на экономический форум в Давос планирует поехать около 25 нардепов от "Слуги народа".

Как сообщалось, 21 января, стартует 50-й Всемирный экономический форум в Давосе. На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится заседание Национального инвестиционного совета во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, в этом году Украину в Давосе будут представлять Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.

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