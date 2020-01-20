Від “Голосу” на економічний форум у Давос планує поїхати 5 нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Від “Голосу” на 50-й Всесвітній економічний форум у Давос планує поїхати 5 народних депутатів. Про це журналісту УНН розповів прессекретар “Голосу” Ярема Дух.
“П’ятеро, заступник голови депутатської фракції Ярослав Железняк, члени фракції Ярослав Юрчишин, Кіра Рудик, Леся Василенко, Юлія Клименко”, — сказав Дух.
Нагадаємо, на економічний форум в Давос планує поїхати близько 25 нардепів від “Слуги народу”.
Як повідомлялося, 21 січня, стартує 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі. На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться засідання Національної інвестиційної ради на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомлялося, цього року Україну в Давосі представлятимуть Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький.