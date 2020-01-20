Зеленский с рабочим визитом в Швейцарию и примет участие в форуме в Давосе

“22 января Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ)”, — указано в сообщении.

Программой визита предусмотрено выступление Главы государства во время Давосского форума.

Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Как писал УНН, в Давосе состоится заседание инвестиционного совета во главе с Зеленским.