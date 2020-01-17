У Давосі відбудеться засідання інвестиційної ради на чолі із Зеленським - Сенниченко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться засідання Національної інвестиційної ради на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає УНН.
"Інвестиції в Україну, як національну ідею 2020 року, я представлю на панельній дискусії з міжнародними інвесторами в Давосі наступного тижня. Там же відбудеться засідання Національної інвестиційної ради на чолі з Президентом України Володимир Зеленський", - написав він.
З його слів, інвестиції підуть в Україну, яка є "місцем сили Європи".
Нагадаємо, цього року Україну в Давосі представлятимуть Президент України Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія, а також великі бізнесмени, зокрема Юрій Косюк, Рінат Ахметов, Вадим Новінський, Василь Хмельницький.