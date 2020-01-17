В Давосе состоится заседание инвестиционного совета во главе с Зеленским - Сенниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоится заседание Национального инвестиционного совета во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает УНН.
"Инвестиции в Украину, как национальную идею 2020 года, я представлю на панельной дискуссии с международными инвесторами в Давосе на следующей неделе. Там же состоится заседание Национального инвестиционного совета во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - написал он.
По его словам, инвестиции пойдут в Украину, которая является "местом силы Европы".
Напомним, в этом году Украина в Давосе будут представлять Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, глава фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.